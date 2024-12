Hiinas on toimumas ulatuslik elektrisõidukite revolutsioon, mille üheks osaks on ka vahetatavad akud. Sellistes akuvahetusjaamades on kümneid või isegi sadu akusid ning neid saab kasutada ka võrguga seotult vajaliku lisaenergia allikatena, kui voolu napib. Kas samasugune lahendus võiks sobida Euroopasse?