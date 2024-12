CES 2025 Vaata järgi, milliseid tehnikauuendusi kuulutab aasta alguses startiv suurim tehnoloogiamess

Näiteks on esinemase praegu ühe kiiremini tõsva kiibitootja NVIDIA tippjuht Jensen Huang, kellest on saanud tehnoloogiamaailma ikoon. Tema kuulutab suure tõenäosusega välja GeForce RTX 5090 graafikakaardi, mis on esimene toode, mis kasutab NVIDIA uut Blackwelli arhitektuuri. NVIDIA kiipidel hakkab jooksma ka suur hulk tehisintellekti servereid.