KIIBISÕDA Hiina ekspordikeeld USA-le seab arvutikiipide tootmise tõsise surve alla

Google tuli just hiljuti välja oma uusima kvantkiibiga Willow. Selle tehnoloogia hiinlaste kätte sattumist piiratakse hoolega. Hiina aga vastas USA piirangutele üliharuldaste mineraalide ekspordilkeeluga, kuid just neid materjale on vaja kõrgtehnoloogiliste kiipide ja tehnoloogiaseadmete valmistamisel. Mõne tooraine toodang tulebki valdavas enamuses Hiinast. Pinge kiibisõjas kasvab.

Foto: Google / Scanpix