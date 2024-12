Honda, Nissan ja Mitsubishi panevad leibu ühte kappi – sünnb uus suur autotootja

Nissan Motor Co president ja tegevjuht Makoto Uchida, Honda Motor Co president Toshihiro Mibe ja Mitsubishi Motors Corp. president ja tegevjuht Takao Kato poseerivad 23. detsembril 2024 Jaapanis Tokyos ühise pressikonverentsi lõpus. Nissan, Honda ja Mitsubishi Motors on allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi, et kaaluda Mitsubishi Motorsi potentsiaalset osalemist Nissani ja Honda vahel varasemalt kokku lepitud liitumisplaanides.

Foto: FRANCK ROBICHON