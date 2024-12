TEHISARU ISESEISVUB Ukrainas õpetatakse sõjapidamiseks tehisaru nende unikaalsete andmetega

Ukraina on kogunud tohutul hulgal droonidelt salvestatud videomaterjali, et parandada oma droonivägede tõhusust. Oleksandr Dmitriev, Ukraina mittetulundusühingu OCHI asutaja, on loonud süsteemi, mis koondab ja analüüsib enam kui 15 000 drooni videovooge, mis on pärit otse rinnetelt. Alates 2022. aastast on süsteem kogunud üle kahe miljoni tunni lahinguvideosid, mis on umbes 228 aastat materjali. Dmitriev selgitas, et see on «toit AI-le». Kui tahad õpetada AI-d, anna talle 2 miljonit tundi videot, sellest saabki siis midagi üleloomulikku.