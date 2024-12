VAATA VIDEOT Seda nad just ütlevad – termotuumaelektrijaam valmib juba lähiaastatel

Tuumasünteesi on omad võlud ja mõistagi ka oma prbleemipuntrad, mida on vaja lahendada. Tuumasüntees, mille käigus liidetakse vesiniku isotoope nagu triitium ja deuteerium raskemateks tuumadeks, on sama protsess, mis annab energiat Päikesele ja tähtedele. Erinevalt tuumalõhustamisest, mis toodab ohtlikke radioaktiivseid jäätmeid, on sünteesi kõrvalsaadus ohutu heelium. Tuumasüntees on pikka aega olnud puhta ja piiramatult saadava energia püha graal, mille edukas kasutuselevõtt võiks muuta globaalset energiamaastikku.