Hiinas ehitati maailma suurim purjelaev – aga sellel on midagi veidrat

Ajalooline hetk laevanduses: 400 000-tonnine väga suur maagiveo kaubalaev (Very Large Ore Carrier ehk VLOC), nimega «Sohar Max», on muutunud suurimaks aluseks, mis on varustatud tuule jõul töötava mootoriga. Viis võimsat rootorpurje paigaldati maagiveolaevale Ühendkuningriigis asuva tuulethenoloogiaettevõtte Anemoi Marine Technologies poolt.