Donald Trumpi kaitseametnik tahab Hiina rünnaku korral hävitada Taiwani kiibitehased

See seisukoht tuleneb julgeolekupoliitikast, mille eesmärgiks on teha Taiwan Hiina jaoks strateegiliselt vähem atraktiivseks sihtmärgiks. Colby viitab 2021. aasta USA Armee Kolledži raportile «Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan», kus argumenteeritakse, et Taiwani kiibitööstus ja eelkõige TSMC on muutnud saare Hiina jaoks väga väärtuslikuks sihtmärgiks.