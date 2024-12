Hiinlased näitasid oma ülimoodsat kuuenda põlvkonna sabata varghävitajat

Ainsad pildid Hiina uuest kuuenda põlvkonna hävitajast on pärit sotsiaalmeedia videotest. Näha on kolmnurkse kujuga sabata lennuvahendit, mis sarnaneb teiste uue põlvkonna varghävitajatega.

Hiina tõi uhkusega avalikkuse ette oma täiesti uue kuuenda põlvkonna mehitatud lahingulennuki, kuid lähemale vaatama siiski ei lasknud. Katselennu videod ja fotod hakkasid levima sotsiaalmeedias, kus on näha sabata mudelit, millel on kolmnurkne kuju. Võimaliku uue varghävitaja täpsem olemus on veel teadmata, kuid mitmed selle disainielemendid langevad kokku Hiina kuuenda põlvkonna õhuväe hävituslennuki oletatava kujuga.