ARVUSTUS Sony LinkBuds Open – auk laseb maailma hääled koos muusikaga otse kõrva

Kujuta ette, et kõrva kostavad lemmiklood, aga samal ajal ka linnulaul, tuulekohin või hoopis lähenev auto. Sony LinkBuds Open (ehk WF-L900) kõrvaklapid toovadki kõik selle kokku, kuna nende sees on maailma hääli läbi laskev auk. Aga kas need uuema põlvkonna auguga kõrvaklapid on piisavalt head, et nende eest päris palju maksta mürasummutust vastu saamata? Võtsime need nüüd lähemalt luubi alla, õigemini pistsime kõrva.