Lekkinud dokumentidest selgub, et kuulsa vestlusroboti ChatGPT ja tehisintellekti mudeli loonud OpenAI saab Microsoftist vabaks, kui loob tehisüldintellekti ehk AGI, mis on kasumlik.

OpenAI ja selle toetaja Microsoft on salaja määratlenud tehisliku üldintellekti (Artificial General Intelligence ehk AGI) kui tehisintellekti tarkvara, mis suudab toota vähemalt 100 miljardi dollari suurust kasumit. Lekkinud dokumentidest, mille avaldas väljaanne The Information, selgub, et ettevõtted jõudsid 2023. aastal kokkuleppele, et just selline rahaline tulemus tähistaks AGI saavutamist.