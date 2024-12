Facebooki firma Meta on avaldanud plaani tuua oma sotsiaalmeedia Facebooki platvormile massiliselt tehisintellekti juhitavaid tegelasi, et suurendada kasutajate kaasatust. Need on loodud kasutajate poolt Meta enda tehisintellekti stuudios (AI Studio) ning toimivad sarnaselt tavalistele kasutajakontodele, kuid luues ja jagades tehisintellekti abil loodud sisu.