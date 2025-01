Mängustuudio Rockstar Games lubab, et kauaoodatud möllukas ​«​GTA 6» ilmub just käesoleval aastal. Selle eelkäija ilmus rohkem kui 10 aastat tagasi ning on tänaseks saanud üheks edukaimaks teoseks mängude ajaloos. Kas sama saatus ootab ka uut osa?