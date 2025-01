Tasuta arvutimäng viib sind Teise maailmasõja suurimate lahingute keskele

Ikka ja alati tuleb tänulik olla Epic Gamesi veebipoele, kus aasta esimesel nädalal jagatakse ära üks suur arvutimäng. Teoseks, mille eest raha välja käima ei pea, on « Hell Let Loose ».

Tegemist on üksikisikuvaates võrgupõhise tulistamismänguga, mis lubab kuni 100 mängijal korraga osa võtta Teise maailmasõja suurimatest lahingutest.

Tavalistest tulistamismängudest eristab kõnealust teost asjaolu, et ilma tiimitööta võitmine on pea et võimatu.