Toretsk on varemetes. Venelased korraldavad sellele Ukraina linnale massiivseid jalaväerünnakuid, kasutades hajutatud tehnikat. Soomusautode nappuse tingimustes, kus sihtmärki tabades said ukrainlased likvideerida korraga 10-15 jalaväelast, tuleb nüüd tegeleda hajusalt ükshaaval liikuvate elektritõukekatega või paarikaupa kulgevate ATV-dega sõduritega.

«Parvlevad» jalavä​​elased on Ukrainale suur probleem, ütles Ukraina sõjaväe esindaja Dmitro Pavlenko-Krõzesevski New York Timesile. Interesting Engineering mainib, et elektritõukekad, ATV-d ja muud üheinimesesõidukid on kaitsjatele tõrjumiseks palju raskemad hajutatud sihtmärgid, sest venelastel on kombeks rünnata sadade meestega korraga, hoolimata inimkaotustest. Varem sai 10-15 sõduriga masinaid kergemini ühe droonitabamusega likvideerida.