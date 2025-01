Tehing tehtud: USA kahuritele hakatakse tootma ülihelikiirusmürske

USA armee on andnud Londonis peakorterit pidavale lennunduse ja kaitsetehnoloogia ettevõttele BAE Systems lepingu uue 155 mm mitmeotstarbelise suurtükisüsteemi (Multi-Domain Artillery Cannon ehk MDAC) prototüübi väljatöötamiseks. See uuenduslik relvasüsteem on varustatud hüperhelikiirusel mürskudega, mis tõotavad parandada õhukaitset ja maaoperatsioonide võimekust.