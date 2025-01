Ukraina asus soomustama Lääne saadetud sõjatehnikat

Ukraina suur metallitööstuse ettevõte Metinvest on alustanud Lääne poolt annetatud õhutõrjesüsteemidele soomuskaitse lisamisega. Seesama firma, mis on tuntud tankidele ja lahingumasinatele mõeldud nn kaitsepuuride tootmise poolest, on uue soomuskaitse nüüd paigaldanud vähemalt ühele Ukraina kasutuses olevale kõrgtehnoloogilisele õhutõrjesüsteemile ning plaanib toota rohkem selliseid komplekte. See samm tehakse sõja käigus saadud õppetundidest.