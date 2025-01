Nvidia tutvustas tasku-superarvutit, millel võib «jooksutada» 200 miljardi parameetriga tehisaru

USA kiibitootja Nvidia on teinud praegu USAs Las Vegases toimuval maailma suurimal tehnoloogiamessil olulise hüppe tehisintellekti arendamises, tuues välja nn personaalse tehisaru-superarvuti Digits. Uus süsteem on varustatud võimsa GB10 Grace Blackwell Superchipiga, pakkudes tehisintellektile vajalikku arvutusvõimsust, mis varem nõudis suuri ja energiamahukaid serverisüsteeme. See lauaarvuti suurune seade on võimeline töötlema kuni 200 miljardi parameetriga mudeleid ning alghinnaks on määratud 3000 dollarit (ligi 2880 eurot).