Meta ehk Facebooki firma prillid on tehtud koostöös Ray-Baniga ning nendega saab ümbrust filmida. Viimasel IFA tehnoloogiamessil ütles Ray-Bani esindaja, et kaamera saab sisse lülitada ainult siis, kui vastav märgutuli prillidel põleb, hoiatades teisi filmimise eest. Eestis neid seadmeid ametlikult osta ei saa.

Hiljutine New Orleansi terrorirünnak, mille käigus sõitis mees veoautoga rahva sekka ja tappis 14 inimest, on seotud ka Meta nutiprillidega. FBI andmetel kasutas ründaja Shamsud-Din Jabbar Meta Ray-Bani prille, et enne rünnakut piirkonda salaja jälgida ja sellest videot salvestada.