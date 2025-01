Ameerika autotootja lubab tõeliselt taskukohast ja mugavustest pungil ratastel «kodupikendust»

Faraday Future, Los Angeleses asuv elektrisõidukite idufirma, mis on viimastel aastatel silmitsi seisnud paljude raskustega, valmistub uueks peatükiks oma ajaloos. Ettevõte on loonud uue kaubamärgi Faraday X (FX), mille eesmärk on pakkuda intelligentseid ja taskukohaseid massiturule suunatud elektrisõidukeid. Esimesena jõuavad turule ka luksuslikud elektrilised minivan´id ehk mitmeotstarbelised sõidukid (MPV-d).