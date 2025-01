Suurim pettus tehnoloogiamessil: Enroni tuumajõul muna, mis pidi toitma maja kümme aastat

Praegu toimuva maailma suurima tehnoloogiamessi CES ajal ujutatakse internet ja sotsiaalmeedia üle kõikvõimalike tehnoloogiauudistega, millest mõned on tõsi, mõned aga jäävadki unistuseks, kuna turundus on need ulmeliselt üles puhunud. Lisaks võib kohata täielikke libauudiseid, mis on välja mõeldud. Üks selline, mis kärmelt ringlema hakkas, oli seotud kunagise skandaalse ettevõttega Enron.