Miks põlevad majad USA läänerannikul maani maha?

Majade süttimise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et ulatuslikes maastikupõlengutes tekib suurel hulgal sädemeid, mis õhuvoolus liikudes hõõguvad väga kõrgel temperatuuril ning tuulega võivad need kanduda väga kaugele – kilomeetrite taha. Paradoks on selles, et mida kauem säde õhuvoos hõljub, seda kergemaks see muutub ja seda kaugemale see jõuab (mõistagi on ees piir: kui materjal ära põleb, kaob ka säde). Sealhulgas lendavad need sädemed ka elamukvartali sisse nii, et äärmised hooned ei pruugigi süttida vaid see juhtub esmalt hoopis seespool ja maastikupõlengust eemal oleva te hoonetega.