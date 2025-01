Garmin tõi välja uued värvilise ekraaniga Instinct 3 seeria seikluskellad

Võrreldes eelmise mudeliga on uued Instinct 3 kellad värvilise ekraaniga ning saadaval on kaks varianti – AMOLED-ekraan ning värviline päikesega laetav kell. Päikesepaneel on peidetud sihverplaadi sisse.

Garmin Instinct 3 on saadaval 45 mm ja 50 mm läbimõõduga. Värvivalikutes on traditsioonilised must ning musta ja halli segu, aga ka erksad ja julged värvid, nagu videvikuroheline ja troopiline oranž.

Lisaks metallist tugevdatud raamile on kella korpus valmistatud kiududega tugevdatud polümeerist ning ekraan on kriimustuskindel.

Kellad vastavad MIL-STD 810 standardile, on soojus- ja põrutuskindlad ning kannatavad sukeldumist kuni 100 meetri sügavusele.

«Trendikate värvide ja vastupidava disainiga Instinct 3 on nutikell, mida sobib kanda igal ajal ja igal pool. Tänu ühendatud funktsioonidele, populaarsetele sisseehitatud spordirakendustele ning ööpäevaringsele tervise- ja heaoluseirele aitab see täita ükskõik millise eesmärgi,» ütles Garmini globaalse tarbijamüügi asepresident Dan Bartel.

Instinct 3 sobib nii pikkadele ekspeditsioonidele kui sadadeks erinevateks spordialadeks. Foto: Garmin

Uute 45 mm kellade aku kestab AMOLED-versiooni puhul nutikella režiimis kuni 18 päeva, päikesepaneeliga ekraani puhul piiramatu aja. 50 mm kellade aku kestab AMOLED-versioonis nutikella režiimis kuni 24 päeva ning päikesepaneeliga ekraani puhul samuti piiramatult, kui lasta valguse käes laadida.

Uus kell sisaldab kümneid režiime erinevate spordialade või aktiivsete vabaõhutegevuste jälgimiseks, nagu matkamine, jooksmine, jalgrattasõit, golf, kalapüük, suusatamine ja palju muud.

Kellal on sisseehitatud kõrgusmõõtja, baromeeter ja kolmeteljeline elektrooniline kompass. Lisaks välitingimuste spordialadele on Instinct 3 seeria mõeldud ka mitmete sisetegevustes toimuvate treeningute jälgimiseks, nagu HIIT, kardiotreening, korvpall ja muud saalis harrastatavad spordialad. Garmin Connect sisaldab enam kui 1600 harjutust.

Võrreldes Instinct 2 Solariga on uue 50 mm Instinct 3 Solari aku kasutusiga GPS-režiimis päikeseenergiaga laadimisel enam kui viis korda pikem.

Nutiteadetega on võimalus lugeda e-kirju, tekstsõnumeid ja märguandeid otse kellast, kui see on seotud ühilduva Apple´i või Androidiga nutitelefoniga.​ Garmin Messengeri rakendus laseb sõnumeid saata otse nutikellast.

Garmin Pay viipemaksetega saab aga kontaktivabalt maksta vaid kellaga, ilma et rahakott või telefon kaasas oleks.

Mitmeribaline GPS koos SatlQ-ga tagab parema positsioneerimistäpsuse ning samal ajal energiakokkuhoiu.

Reguleeritav rihm on saadaval kahes uues suuruses (XS-S ja M-XL), et see sobiks võimalikult paljudele.