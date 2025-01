Ametivõimud: õhutaksodega kaasneb midagi, mida keegi kogeda ei tahaks

Kui õhutaksod kunagi tõesti massiliselt lendama hakkavad, tasub mütsist kõvasti kinni hoida ja mitte ainult. USA Föderaalne Lennundusamet (FAA) on avaldanud värske raporti, milles uuriti erinevaid eVTOLi prototüüpe (elektrilised vertikaalse õhkutõusu ja maandumise sõidukid). Uuring näitas, et nende maandumisel ja õhkutõusmisel tekivad rootorite all tohutud keerised, mille tugevus on võrreldav orkaaniga.