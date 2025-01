Õhujõudude sekretär Frank Kendall avaldas mõttekojas Center for Strategic and International Studies (CSIS) rohkem teavet NGAD-i algse plaani alternatiivide kohta. Kendall selgitas, et õhujõudude esialgne idee keskendus F-22 asendaja loomisele. Praeguseks on jõutud punkti, kus tuleb otsustada, kas viia arendustöö lõpule või kaaluda alternatiive, kirjutab War Zone.