Vaata, millega üüratu USA sõjaline allveedroon toime tuleb

Orca, mille aluseks on Boeing Echo Voyageri prototüüp, on loodud peamiselt varjatult asetatavate meremiinide (CDM) transportimiseks ja paigaldamiseks, kuid selle suured mõõtmed ja paindlikkus võimaldavad ka muid kasutusviise.

Kapten Matt Lewis, mehitamata mereväesüsteemide programmi juht, rõhutas The War Zone´ile antud intervjuus, et kuigi süsteem on esialgu keskendunud miinide transpordile, võib selle lastiruumi kohandada mitmesugusteks ülesanneteks, sealhulgas muude seadmete ja relvastuse kasutamiseks.