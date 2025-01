Ruumi jagub: Lenovo tõi välja lahtirullitava suure ekraaniga sülearvuti

CES 2025 messil teatas Lenovo, et ThinkBook Plus Gen 6 jõuab müügile juba selle aasta juunis. Kuigi hind algab 3390 eurost, pakub sülearvuti unikaalset lahendust, mis on eriti kasulik äriproffidele, arendajatele, tabelitega töötajatele ja sisuloojatele, kellel jääb alati ekraanipinnast puudu.