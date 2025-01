Ekspert: Eesti põhjalikud teadmised riigipiiri turvamisest peavad jõudma laia maailma

Eesti idapiir pole pelgalt joon kaardil, vaid keerukas ja mitmetahuline keskkond, hõlmates endas nii maismaa-, jõe- kui ka järvepiiri. Igal neist on oma unikaalsed väljakutsed: metsased alad piiravad maismaal nähtavust, järvedel on aga piir ise visuaalselt märkamatu.

Piir on üks konkreetsemaid meie iseseisvust kaitsevatest elementidest, mille valvamine nõuab lõiguti erinevaid lähenemisi sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, ilmastikuoludest ja piiriületuseks seatud võimalustest.

«Piiriseiresse on lisandunud uued dimensioonid – õhuruumi ja veealuse taristu seire. Viimane on muutunud järjest olulisemaks hiljutiste Läänemeres katkenud sidekaablite juhtumite taustal.»

Paari aasta tagused rändekriisid Leedu ja Poola piiridel, kunagi soiku jäänud – ent tänaseks oluliselt paranenud – idapiiri tarastamine ja üldiselt pinev julgeolekuolukord on muutnud ilmselgeks, et tõhusa kaitse tagamiseks on oluline arendada uuenduslikke ja tõhusaid lahendusid piiriseire teostamiseks. Sest Eesti idapiir ei tähista ainult meie endi suveräänsust, vaid ka Euroopa Liidu ja NATO mõjuala lõppu, millega kaasneb vastutus tagada ka liitlaste turvalisus.