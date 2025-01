Mazda 6 saab omale täiselektrilise järeltulija

Mazda uus elektriauto on valminud koostöös Jaapani autotootja kauaaegse (ligi 20 aastat) Hiina partneri Changan Automobile´iga. ​Changani EPA1 arhitektuurile ehitatud elektriline mudel on mitme selgelt eristatava elemendiga, sealhulgas raamita uksed, sissetõmmatavad uksekäepidemed ja elektrooniliselt reguleeritav tagaspoiler. Esimesel «radiaatoripaneelil» on valgustatud iluvõre, mida täiendavad teravad LED-esitulede signatuurid, rattad on 19-tolliste Y-kodaratega.

Mazda 6e 68,8 kWh aku võimaldab ühe laadimisega (WLTP tsükli kohaselt) läbida keskmiselt kuni 479 km, pikendatud sõiduulatusega mudeli ehk Long Range 80 kWh aku puhul tõuseb sõiduulatus 552 kilomeetrini.

Tagaveolise Mazda6e elektrimootor arendab võimsust 190 kW ehk 258 hobujõudu, mis laseb sõidukil sajakilomeetrise tunnikiiruse saavutada nullist 7,6 sekundiga ning sõita tippkiirusega kuni 175 km/h.

WLTP kohaselt on 1952 kg tühimassiga elektriauto keskmine elektrikulu 100 kilomeetri läbimisel 16,6 kWh, 200 kW kiirlaadijaga saab auto aku 10 protsendilt 80 protsendini laadida 22 minutiga.

Long Range mudeli puhul saab maksimaalselt kasutada 95 kW võimsusega kiirlaadijat.

Mazda6e suudab vedada kuni 1500 kg kaaluvat haagist. Elektriline Mazda6e on 4921 mm pikk, 1890 mm lai ning 1491 mm kõrge. Sõiduki teljevahe on 2895 mm, pagasiruum mahutab tavasõidul kuni 330 liitrit ning tagaistmete allaklappimisel 678-1074 liitrit pagasit. Autol on 50:50 kaalujaotus.

Salongist leiab Mazda seni suurima infoekraani ja hulga elektroonilisi abimehi, sealhulgas esiklaasile projitseeritavad näidikud. Foto: Mazda

Mazda6e on saadaval kahe varustustasemega: Takumi kunstnahast interjöör on saadaval kas beeži või mustana, Takumi Plus varustustaseme puhul saab valida Tan Nappa ja seemisnaha vahel, standardvarustuses olevale panoraamkatusele lisandub siis elektriline päikesevari.