Uus algoritm selgitab välja, millised autod säilitavad väärtust kõige kauem

«Tavaliselt kaotavad uued autod esimese ostuaasta jooksul umbes 20 protsenti oma algväärtusest ning viie aasta pärast on nende väärtus keskmiselt 40 protsenti esialgsest hinnast,» ütles Citadele Leasingu Eesti filiaali juht Rainer Moppel. Teatud automargid säilitavad aga oma väärtust paremini kui teised.

See mudel analüüsib kasutatud autode tehnilisi omadusi ja kulumisastet ning annab auto mudeli jääkväärtuse prognoosi.

«Andmebaasis olevaid andmeid uuendatakse iga kuu ning praegu on prognoosimudelil üle 11 miljoni andmepunkti. Sellise andmehulga pealt on võimalik teha korralikke järeldusi ja prognoose,» ütles Moppel.

Citadele Leasing kasutab Moppeli sõnul seda Baltikumis küllaltki ainulaadset mudelit selleks, et täpsemini hinnata oma portfellis olevate sõidukite väärtust ning pakkuda kliendile liisitavat autot võimalusel kõrgema jääkväärtusega.

Citadele Leasingu andmete kohaselt säilitavad oma väärtuse kõige paremini näiteks sellised hübriidmaasturid nagu Toyota RAV4, Toyota CH-R, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan ning Škoda Kodiaq. Moppeli sõnul säilitavad need autod 20 000-kilomeetrise keskmise aastase läbisõidu korral viie aasta pärast 45-50 protsenti jääkväärtust.

«Kui kinnisvara ostes hinnatakse sageli enne selle investeeringu tasuvust, siis autot ostes keskenduvad inimesed rohkem sellega kaasnevatele kuludele, mis on ka oluliseks argumendiks. Siiski on oluline lisaks finantseerimiskuludele ja kindlustuse hinnale võtta auto valikul arvesse ka konkreetse automargi amortisatsiooni ja seda, kuidas väärtus ajas säilib. See võimaldab teha kaalutletud otsuse ning lihtsamini ja tulusamalt autot vajadusel maha müüa,» ütles Citadele Leasingu juht.