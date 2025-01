See uus Eesti arvutimäng teeb sinust fantaasiamaailma suurima strateegi

See tähendab, et juba eos on 2025. aastaks soolas nii mõnigi paljutõotav teos, mille tegijad pesitsevad siinsamas Maarjamaal. Esimeseks neist on käigupõhine strateegiamäng «Broken Alliance».

Vaid mõned päevad tagasi Steamis varajases ligipääsus avaldatud mäng leiab aset fantaasiamaailmas, kus on maagia kasutamisega liiale mindud.

Mängija eesmärgiks on ilmselgelt maailm päästa, aga enne tuleb maha pidada nii mõnigi lahing ja vastu võtta karmid otsused.

Teos ammutab inspiratsiooni paljudelt klassikalistelt mängudelt nagu «King's Bounty», «Disciples», «Heroes of Might and Magic»​ ja paljud teised.

Mängu arendajaks on kodumaine stuudio Placeholder Gameworks, kelle resümees ilutseb ka paari aasta tagune loopõhine indie-hitt «Death & Taxes»​.

Lisaks on mitmed «Broken Alliance» arendajad töötanud ka selliste hittmängude kallal nagu «Disco Elysium», «Pentiment» ja muidugi ka mängu inspiratsiooniks olev «Heroes of Might & Magic» sari.