Lõpp jalgadega sebimisele ja kangide liigutamisele: kopteri saab nüüd õhku vaid nuppu vajutades

Kopterite puhul pole taoline lihtsus kaugeltki iseenesestmõistetav, nii nagu on harjutud väikeste tsiviildroonide puhul. Saavutus meenutab iseparkiva auto mugavust ja viib suurte kopterite juhtimise uuele lihtsamale tasemele.

Kopterite edu ulatub tagasi aastasse 1939, mil Igor Sikorsky arendas välja VS-300 mudeli. Sellest ajast alates on need lennuvahendid muutnud sõjapidamist, tsiviilreisimist ja päästeoperatsioone, kuigi juhtimissüsteemid eeldavad piloodilt peaaegu kolme kätt, vähemalt peab päris palju vehkima kõigi jäsemetega, kui tahad selle tiivikutega õhusõiduki maast lahti saada.