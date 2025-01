Tasuta arvutimäng paneb su tuppa luku taha ja käsib põgeneda enne kui on hilja

Õnneks ei lähe pidutsemine üldse kulukaks, sest arvutimänge jagatakse pidevalt ilma rahata ära. Sel nädalal saame Epic Gamesi veebipoes enda kontole täiesti tasuta lisada sellise lõbusa teose nagu seda on « Escape Academy ».

Tegemist on üksikisikuvaates nuputamismänguga, kus tuleb saada parimaks põgenejaks. Just sellist asja õpetatakse Põgenemisakadeemias, mille õpilaseks mängija saab. Seal tuleb lahendada arvukaid mõistatusi, et põgeneda ohtlikest situatsioonidest.