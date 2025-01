Loe, millise tuumalinna ehitas USA Gröönimaa jää alla - see on hakanud lekkima

Eelmise aasta aprillis Gröönimaad uurinud NASA teadlased avastasid seniteadmata tunnelivõrgustiku, mis paiknes enam kui 30 meetri paksuse jääkihi all.

Esialgu ei teadnud uurijad, millega on tegemist. NASA krüosfääriteadlane Alex Gardner kommenteeris, et nad kaardistasid jääalust maapinda, kui nende ette ilmus ootamatult Camp Century peidus linnak.

See kunagine ülisalajane USA sõjaväebaas rajati Külma sõja kõrgajal ning peitis endas veelgi salajasemat plaani – ladustada tuumarakette Arktika tunnelitesse. Täna on sellest alles jäänud hüljatud vare ja ohtlikud jäätmed, mis on küll jäässe suletud, kuid mitte igaveseks. Gröönimaa jää sulades võib Camp Century «kummituslinn» taas esile kerkida, kujutades endast ohtu nii keskkonnale kui ka rahvusvahelistele suhetele, kirjutab Interesting Engineering.