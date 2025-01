NATO toob Läänemerele droonpaadid, mis lähevad kaableid valvama

Juba lähinädalatel asuvad NATO vägede droonipaatide ehk mehitamata pinnalaevade (USV-de) eskadronid valvama Läänemere veealust taristut. See on osa NATO uuest algatusest Baltic Sentry, mille eesmärgiks on kaitsta merealuseid elektri- ja kommunikatsioonikaableid võimalike sabotaažikatsete eest.