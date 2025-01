Galaxy S25: telefoniga saab nüüd rääkida, sest seal on eestikeelne tehisaru

Midagi on mobiilimaailmas muutunud. Kui muu maailm sai tehisintellekti juhitud vestlusrobotiga otse telefonis inglise ja veel mõnedes suurkeeltes lobiseda juba ammu, siis eesti keelt sai esile kutsuda vaid mõni tehniliselt taibukam kasutaja. Täna esitletud uute mobiilide juures on aga iga uut funktsiooni tutvustades tihti eraldi meie publiku jaoks ära märgitud: toetab ka eesti keelt. See tähendab, et kirjakeeles toksimisega harjunud kasutajad võivad taas hakata telefoniga rääkima - seekord tehisintellektiga. See ei erine enam suurt tavalisest vestlusest, sest teemade osas piiranguid pole ning küsida võib kõike.