Ropz Vitality ridades: esimene LAN-turniir ja suured ootused

LAN-turniiridel osalemine on alati eriline, sest need pakuvad mängijatele võimalust tõestada end silmast silma konkurentidega. Ropz on varasematel LAN-turniiridel olnud suurepärane, olles tuntud oma stabiilse soorituse ja keeruliste olukordade lahendamise poolest. The BLAST Bounty finaalid on aga midagi erilist, sest need on tema debüüt uues meeskonnas.