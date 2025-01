Holland hakkas Hiinale müüma kõrgtehnoloogilisi kiibitootmise masinaid

Veldhovenis asuvatest ASML-i ladudest lähevad teele tehnoloogiamaailma ühed kõige olulisemad seadmed - kiipide tootmiseks mõeldud masinad. Neid suudavad maailmas toota vaid üksikud ettevõtted. Arvatakse, et ekspordiga Hiinasse satub see ka militaarkasutusse ja tugevdab Hiinat sõjaliselt.

Hollandi valitsus on teinud ootamatu otsuse, mis võiks muuta maailmas kiibitehnoloogia turu tasakaalu. Reutersi teatel on Hollandi võimud otsustanud välja võtta suurema osa kiibiseadmete tootja ASMLi Hiinale müüdavatest kiibitootmise kõrgtehnoloogilistest seadmetest nn kahtlase kasutusega kaupade ekspordinimekirjast. Need kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel, on seni olnud rangelt reguleeritud, kuid nüüd muutub nende eksport lihtsamaks.