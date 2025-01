Blast Bounty «CS2» turniir algas tippmeeskondade jaoks võidukalt

G2 võitis BetBoomi lausa nii, et viimane suutis kahe kaardi jooksul kokku võita vaid viis raundi.

Kuigi BetBoom on hetkel vägagi heas hoos, oli G2 ülekaal meeletu. Tundub, et meeskonna endise staarmängija NiKo lahkumine G2 ridadest just eriti katastroofilist mõju pole avaldanud.