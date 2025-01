Saksa allveelaevad saavad uued salakavalad kaitse- ja ründesüsteemid

Bundeswehri Varustuse, Infotehnoloogia ja Teenindusameti (BAAINBw) egiidi all välja töötatud IDAS-süsteem on tõsine edasiminek allveelaevade nii-öelda ellujäämise võimes. Erinevalt traditsioonilistest tõrjemeetoditest, mille üks põhinipp on kiiresti sügavamale sukeldumine, lubab IDAS allveelaevadel ohte ka aktiivselt tõrjuda isegi madalates või rannikuvetes, kus manööverdamisruum on piiratud.