Mida oodata käimasoleva BLAST «CS2» turniiri poolfinaalidest

Viimase aasta jooksul on NaVi üldse suutnud Spiriti vastu üles korjata vaid ühe võidu ja see pärineb ESL Pro League 20. hooajast, kus NaVi 2:0 seisuga oma paremust tunnistas. Kuuest aasta jooksul mängitud omavahelisest kohtumisest on aga siiski ülejäänud viis võitnud Spirit.