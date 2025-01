Ajastu lõpp: Sony lõpetab salvestatavate Blu-ray plaatide tootmise

Kõikvõimaliku füüsilise salvestusmeedia aeg on hakanud läbi, saama, mida tõestab järjekordne samm: Sony on teatanud, et lõpetab järgmise kuu jooksul kogu salvestatava Blu-ray Disc (BD) meedia tootmise. See otsus järgneb üsna hiljuti tehtud LG teadaandele, kus see Lõuna-Korea suurtootja andis teada kogu oma Blu-ray mängijate tootmise lõpetamisest.