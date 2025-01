ESIMENE MÕRA? President Trump ei taha näha Elon Muski jalajälgi Valge Maja vaibal

Südamepõhjast tulnud žesti 20. jaanuaril 2025 on Muski puhul kritiseeritud, kuid Valge Maja peremeest võib häirida sest enamgi tema soleerimine poliitasjus, mida USA esimene mees kindlasti valutult ei võta.

Kuigi esialgu oli plaan istutada Elon Musk koos oma uue valitsuse tõhususe osakonna DOGE-ga Valgesse Majja on tema soleerivatel sõnavõttudel olnud nähtav mõju ja esimene kiil Donaldi ja Eloni vahele on ka löödud. Tumpi jaoks võis olla määravaks Muski kriitiline sõnavõtt presidendi poolt välja kuulutatud Stargate tehisaruinitsiatiivi asjus. Nimelt mainis Tesla peremees, neil keda Trump on Stargate osas esile tõstnud, ei ole raha sellise plaani teoks tegemiseks.