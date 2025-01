Kes tõstab aasta esimesel suurturniiril karika pea kohale?

Kui tiimidele paberil peale vaadata, siis lihtne vastus oleks, et Spirit võidab kohtumise kergelt. Tegu on siiski valitseva Majori võitjaga, kes juba kolmandat turniiri järjest kahe parima hulka pääsenud. Samuti on Spiriti ridades mängimas 17-aastane Danil «donk» Kryshkovets, kes alles hiljuti maailma parimaks mängijaks valiti.

Eternal Fire on nii kõrgel tasemel finaalidesse pääsenud aga vaid üksikuid kordi ja võitnud pole neist ühtegi. Nende viimase aja parim saavutus on ESL Pro League 20 hooaja finaali pääsemine, kus lõpuks NaVi vastu kaotati.

Siiski on Eternal Fire hetkel lausa hämmastavas vormis. Enne finaali suutsid türklased kohvreid pakkima saata Vitality ja G2. Mõlema puhul lausa nii, et vastastele suurt sõnaõigust ei antud. Mainitud kohtumiste puhul oli just vastane tugev favoriit ja Eternal Fire edasipääs eriti tõenäoline ei tundunud.

A fiery ending to BLAST Bounty Season 1 🔥🐉 pic.twitter.com/zy47mdRgid — HLTV.org (@HLTVorg) January 26, 2025

Eternal Fire edu arhitektiks on Ismailcan «XANTARES» Dörtkardeş. Türgi staarmängija, kes 2024. aasta saavutuste põhjal nimetati maailma paremuselt 15. mängijaks.

Siiski ootab neid ees senise turniiri kõige keerulisem vastane. Spirit on hetkel pidurdamatus hoos ja nende staarmängija Danil «donk» Kryshkovets pole pärast maailma parimaks mängijaks nimetamist rihma lõdvemaks lasknud.

Ka ennustussaidid väidavad, et Spiriti võit võiks justkui kindel olla. Nii see aga kindlasti ei ole. Kui Eternal Fire on juba kaks ülisuurt üllatust turniiri jooksul pakkunud, siis miks ei võiks ka kolmas sinna otsa tulla. Tiimil on selgelt väga suur soov oma esimese tipptasemel turniiri karikas peakohale tõsta.

Turniiri finaal algab pühapäeval kell 17 ja kohtumise võidab tiim, kes suudab vastase vastu esimesena kolm kaarti võita.

