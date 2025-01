Teadlased tegid 3D printeriga maailma esimese sellise mikroskoobi – selle hind üllatab teid

Teadlased kasutasid avalikult kättesaadavat disaini OpenFlexure veebilehelt, et valmistada mikroskoobi raam. Läbipaistvad plastläätsed, mille nad ise disainisid, toodeti madala hinnaga ja kergesti kättesaadavate 3D-printeritega. Mikroskoobi lõpuleviimiseks lisati poest ostetud kaamera ja valgusallikas, mida juhib Raspberry Pi protsessor. Uuringu tulemused on esitatud artiklis, mis on hetkel eelretsenseerimise etapis ja avaldatud bioRxiv serveris.