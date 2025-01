KARP LAHTI! Tehisaru maailma tabas tõeline vapustus

Tehisintellekt (AI) on olnud ülemaailmse innovatsiooni keskmes, kusjuures sellised riigid nagu Ameerika Ühendriigid juhivad võidujooksu tohutute investeeringute ja tipptasemel projektide kaudu, nagu OpenAI ChatGPT. Hiina tehisintellekti idufirma DeepSeek on aga hiljuti oma murrangulise tehisintellekti mudeliga DeepSeek R1 tehnoloogiamaailma vallutanud. Selle õpetamine on 100 korda odavam, kui ChatGPT treenimine makstes vaid 55 ameerika senti miljoni ühiku (tokeni) kasutamise eest (ChatGPTl on selleks hnnaks 15 dollarit). Mudeli tulemi saamiseks tulb OpenAIs miljoni ühiku saamiseks välja maksta 60 dollarit DeepSeeki puhul maksab see 2 dollarit ja 19 senti. Tänaseks on DeepSek kõneaineks nii Silocon Valley's kui ilmselt ka USA idaranniku mõjukeskuses Washingtonis.