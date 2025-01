Tehisaru ettevõtjaks hakanud endine riigi tehisintellekti programmijuht Indrek Seppo ütleb, et kuigi see valdkond on praegu tema töö ja põhitegevus, ei jõua ta enam kõigega sammu pidada. Tehisintellekti teenused lihtsalt muutuvad niivõrd kiiresti. Mis eile oli võimatu, on täna juba tehtav. Eesti jaoks on aga praegu eluliselt oluline, et eesti keel saaks ka tehisaru keeleks, muidu tekib oht, et me hääbume tuleviku maailmas.