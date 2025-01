MOBIILSUSE UUS TASE Justkui kontoritoolile oleks mootor lisatud – aga ei, see on midagi enamat!

Isiklikud transpordivahendid võivad olla väga erineva kuju ja suurusega – mootorratastest elektriliste jalgrataste ning tõukekateni. Mõned neist on mõeldud avalikel teedel kasutamiseks, teised mitte. Praegu on veel ebaselge, kus täpselt Strutt liikuda võib, kuid tõenäoliselt sobiks see hästi äriparkidesse, ülikoolilinnakutesse või pensionäride elamupiirkondadesse. Prototüübid ei näita hetkel turvarihmade ega vihmakatete olemasolu, mistõttu võib oletada, et tegemist on pigem aeglasema liikumisvahendiga.