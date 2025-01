Tehisarufirma OpenAI juht Sam Altman paneb raha inimelu pikendavasse idufirmasse

San Franciscos tegutsev biotehnoloogia idufirma Retro Biosciences on alustanud ulatuslikku rahastamisvooru, et koguda miljard dollarit eesmärgiga pikendada inimeste eluiga. OpenAI tegevjuht Sam Altman, kes rahastas idufirma algset 180 miljoni dollari suurust seemnevooru, on nüüd Financial Timesi andmetel liitunud ka A-seeria rahastamisvooruga.