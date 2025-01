Mehhiko lahe kallas pärast seda, kui äsja ametisse vannutatud USA president Donald Trump kirjutas Veracruzi osariigis Boca del Rios alla korraldusele lahe nime muutmiseks Ameerika laheks. Kaardirakendustes on aga praegu veel kasutusel vana nimi.

Google teatas esmaspäeval, et Google Mapsi kaardikeskkonnas asendatakse Mehhiko lahe ja Alaska Denali mäe nimed uute nimedega kohe, kui föderaalne kaardistamise andmebaas peegeldab Trumpi administratsiooni tehtud muudatusi. Varem on Apple saanud noomida selle eest, et pole oma kaartidele president Trumpi kehtestatud uut nime veel lisanud.